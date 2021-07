Cannes 2021 : quand la jeune Jodie Foster chantait en français

Ce mardi 6 juillet au soir, l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster recevra une Palme d’Or d’Honneur au cours de la cérémonie d’ouverture du 74ème Festival de Cannes. Sa première montée des marches date de 1976, elle avait 13 ans, elle était présente à Cannes pour le film Taxi Driver. Et l’année suivante, on l’a un peu oublié, Jodie Foster a tourné un film français : Moi, fleur bleue. Elle partageait l’affiche avec Jean Yanne et Bernard Giraudeau. Et elle interprétait deux chansons sur la bande originale.

Ce 45 Tours de Jodie Foster est collector, elle avait travaillé en studio sous la direction de Pierre Billon, le complice de Michel Sardou et Johnny Hallyday… Voici la Face A : paroles de Pierre Delanoë, le son est d’époque : Jodie Foster chante Je t’attends depuis la nuit des temps. Autre titre, sur la Face B : La vie c’est chouette…

Jodie Foster avait 14 ans… À l’époque, elle avait fait la promotion de ce 45 Tours à la télé en France… Elle s’était retrouvée chez les Carpentiers avec Claude François, et ensemble ils avaient chanté ça : Comic Strip de Serge Gainsbourg.