L'année 2019 s'annonce chargée. Chanteurs, chanteuses, ils seront nombreux à préparer leur retour musical. Que ce soit au travers de la sortie d'un nouveau projet musical ou bien d'une venue sur scène pour interpréter de nouvelles chansons, la liste s'annonce longue.



On commence du côté des Français. Onze ans après Écoutez d'où ma peine vient, Alain Souchon sera de retour cette année. Le chanteur - qui fêtera ses 75 ans en mai - avait repris des chansons pour enfants en 2011 et publié son album avec Laurent Voulzy en 2014 suivi d'une tournée marathon.

Mais voilà plus d'une décennie qu'on attend de nouvelles souchonneries. En juillet 2018, Alain Souchon avait confié sur l'antenne de RTL que ce nouveau disque avançait. Son compère Laurent Voulzy poursuivra lui en 2019 sa tournée des églises et démarrera la production musicale de Jeanne, un spectacle sur Jeanne d'Arc.

Matthieu Chedid : 25 janvier 2019

Près de deux ans après l'aventure Lamomali, Matthieu Chedid est de retour avec son personnage -M-. Il sortira son sixième album, dont le premier single s'intitule Superchérie. Un titre coproduit avec Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, très groovy. Une grande tournée est prévue dans toute la France.

Lou Doillon : 1er février 2019

Quatre ans après Lay Low, Lou Doillon publiera le 1er février Soliloquy, un troisième album plus sensuel mais toujours en anglais. Un premier titre a été dévoilé. Il s'agit de Burn.

Lara Fabian : 8 février 2019

Une semaine avant la sortie de l'album de Stéphan Eicher, le 8 février Lara Fabian publiera Papillon son quatorzième disque aux sonorités plus contemporaines. Très discrète dans les médias, la chanteuse de 48 ans aura l'occasion de dévoiler tout l’étendue de son talent qu'on lui connaît déjà.

Stephan Eicher : 15 février 2019

L'auteur-compositeur suisse fera son retour un peu plus tôt, le 15 février avec un album concept. Le chanteur de 58 ans revisitera ses plus grands succès en compagnie de la fanfare Traktorkestar.

Emmanuel Moire : 15 février 2019

Le chanteur de 39 ans reviendra sur le devant de la scène musicale avec un album inédit, baptisé Odyssey. Son titre La promesse sera d'ailleurs en lice pour Destination Eurovison.

Rachid Taha, album posthume : début 2019

Le chanteur décédé en septembre 2018 préparait un nouveau disque. L'album était déjà bouclé depuis un moment. Le premier single devrait s'appeler Je suis un Africain.

Les Innocents : printemps 2019

Pour eux, c'est beaucoup plus concret. Le nouvel album du groupe de pop français, fondé en 1982, est attendu au printemps 2019, soit quatre ans après leur délicieuse Mandarine. Dans le disque, on distingue déjà la chanson Apache.

Amel Bent : printemps 2019

La membre du jury The Voice Kids sortira son sixième album au printemps 2019. D'autres artistes féminine, pleine de création, marqueront elles aussi 2019 : Louane, Patricia Kaas, Jeanne Cherhal, Keren Ann, La Grande Sophie, Chimène Badi, Carla Bruni, Yaël Naïm, Anne Sila révélée par The Voice.







La jeune Maëlle - gagnante de l'édition 2018 - travaille, elle, avec Calogero sur son premier album.

Francis Cabrel et Yannick Noah : courant 2019

Près de quatre ans après In Extremis, le chanteur pourrait être de retour au second semestre 2019, mais avec Francis il faut être prudent puisque rien n'est encore sûr.





Idem avec Yannick Noah. L'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a bien avancé sur son onzième album, il a déjà sélectionné plusieurs chansons.

Maxime Le Forestier : courant 2019

Cela faisait six ans qu'il n'avait rien sorti. Maxime Le Forestier sera aussi de retour en 2019 et célébrera ses 70 ans avec un nouvel album. Il a pris son temps pour façonner une nouvelle collection de chansons dont on connaît déjà un extrait. En pleine présidentielle 2017, il avait dévoilé l'implacable La Vieille France, chanson qu'on retrouvera dans ce prochain disque.

Jean-Louis Aubert : courant 2019

Autre gros retour attendu dans les prochains mois ? Jean-Louis Aubert prépare de nouvelles chansons huit ans après Roc-Eclair. Il s'échauffe d'ailleurs dans des petits théâtres depuis quelques semaines. Et le chanteur a publié sur Facebook un morceau inédit en ukulélé-voix, avec cette légende : "Cette chanson a été écrite à Cuba, dans un contexte évidemment différent, mais dans des circonstances émotionnelles très similaires".

Gauvain Sers : courant 2019

Le public attend avec impatience son retour. Deux ans après le joli succès de Pourvu, le chanteur à "gapette" publiera en avril son deuxième album porté par un formidable single dévoilé il y a deux semaines : Les Oubliés.

Artistes internationaux: Madonna, Rihanna et bien d'autres

Ça se bouscule aussi du côté des artistes internationaux. Chez les filles, on attend un nouvel album de Madonna avant l'été 2019. Céline Dion travaille sur un disque de chansons en anglais.



D'autres grands noms de la musique risquent de marquer l'année 2019 : Rihanna, Lady Gaga, Lana Del Rey, Janet Jackson, Ariana Grande, Sia, Alicia Keys, les anglaises Alex Hepburn et Dido. Et il se murmure qu'Adele pourrait être de retour à la fin de l'année.



Tina Turner publiera quant à elle son autobiographie événement en février. Du côté des garçons, on note la sortie d'un nouveau disque posthume de Michael Jackson attendu pour le 10ème anniversaire de sa disparition en juin.







Bruce Springsteen est en studio sans le E Street Band. Les Rolling Stones, Rammstein, Coldplay, Aloe Blacc, Mika ou le producteur Mark Ronson sont au travail.