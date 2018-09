publié le 19/09/2018 à 13:16

Ils sont plus motivés que jamais. Les coachs de cette édition 2018-2019 de The Voice Kids arriveront sur TF1 le 12 octobre 2018, pour donner leurs avis sur les prestations des jeunes candidats. Au casting, on retrouvera Jenifer et Patrick Fiori ainsi que deux nouvelles recrues, Amel Bent et Soprano. Ils tenteront d'être à la hauteur de leur prédécesseur, Matt Pokora, resté deux saisons dans le fauteuil rouge (2016 et 2017).



"Quand on m'a proposé de participer à l'émission, je n'ai pas hésité un seul instant (...) Lorsque les enfants chantent, l'émotion est différente et ça nous fait oublier un peu les caméras", a confié le rappeur de 39 ans au micro de RTL. Sa camarade Amel Bent partage le même sentiment. "Je suis très heureuse. (...) Ma maternité m'a donné plus confiance en moi dans ma manière d'agir avec un enfant". Les deux artistes feront leur possible pour dénicher "la" perle rare.

#SaveTheDate@JeniferOfficiel , @amel_bent , @patrickfiorioff et @Sopranopsy4 vous donnent RDV le 12 Octobre sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice Kids ! pic.twitter.com/3ZIb8EXJUY — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 18 septembre 2018

Une nouvelle règle et un duo d'animateur inchangé

Une nouvelle règle fera également son apparition. En effet, lors de la demi-finale, les coachs auront la possibilité de sauver un jeune talent faisant partie d'une équipe adverse.

Aux commandes de cette cinquième saison, on retrouvera de nouveau Nikos Aliagas. L'animateur de TF1 sera accompagné de Karine Ferri, qui, comme à chaque édition, ira à la rencontre des parents des jeunes chanteurs dans les loges.



En raison d'une grille assez chargée, le programme ne commencera pas à la même date que d'habitude. Cette année, l'émission sera diffusée plus tard, le 12 octobre 2018, à partir de 21 heures.