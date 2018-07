publié le 31/12/2017 à 08:37

Si vous ne savez pas quelle musique diffuser pour le réveillon du Nouvel An afin de faire se déhancher vos convives, RTL vous rafraîchit la mémoire sur les immanquables de l'année 2017. À diffuser sur les platines ce soir, un impératif : Despacito de Luis Fonsi. Il s'agit de la chanson de l’été, de l’année même, le tube le plus écouté et le plus visionné sur Internet. Un peu de chaleur latine dans cet hiver froid et venteux... Succès assuré.



Dans les soirées des ados, beaucoup de rap cette année, avec notamment Jul et Niska, les rappeurs à la mode. Réseaux de Niska aura à coup sûr sa place sur le dancefloor. Plus étonnant, des jeunes de 17 ans ont confié à RTL qu'ils allaient exclusivement danser sur des chansons des années 1980. Certes, ils avouent ne pas connaître C Jérôme ou Jean-Luc Lahaye mais, tout de même, ils écoutent la musique de leurs parents et notamment le mythique Michael Jackson.

Parfois, enfants et parents ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'ondes. Dans certaines familles, il va falloir se battre pour imposer ses morceaux. Derniers conseils pour danser : "levez les mains en l'air", lance la petite Océane, 7 ans, qui dansera sur Magic System, groupe très festif. Festif aussi, un indémodable de la Saint-Sylvestre : I will survive de Gloria Gaynor, en cas de petit moment de creux dans la soirée. La soirée du 31 décembre 2017 peut également être l'occasion de penser à Johnny Hallyday. Forcément.