Honor Blackman, célèbre James Bond girl, est décédée à l'âge de 94 ans

publié le 06/04/2020 à 18:36

Honor Blackman, actrice devenue célèbre pour avoir joué Bond Girl Galore, s'est éteinte à 94 ans ce lundi 6 avril.

Dans une déclaration à The Guardian, sa famille a déclaré : "C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la mort d'Honor Blackman, 94 ans. Elle est décédée paisiblement de causes naturelles à son domicile de Lewes, dans le Sussex, entourée de sa famille", ont-ils annoncé en précisant que Honor Blackman était décédé de causes naturelles et non du coronavirus.



Deux rôles majeurs dans les années 60 ont suffi pour en faire une légende. Honor Blackman fut la première partenaire de Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir (Cathy Gale), puis James Bond Girl dans le légendaire Goldfinger avec Sean Connery. Elle était aussi apparue dans un épisode de Columbo, SOS Scotland Yard ainsi que dans de nombreuses séries et de nombreux films.