Jacques Higelin chante "Le Soleil et la lune" de Charles Trenet

publié le 06/04/2021 à 09:29

J’avais envie ce matin d’écouter avec vous la voix de Jacques Higelin. Higelin le baladin nous quittait le 6 avril 2018, il y a donc 3 ans jour pour jour. Parmi ses maîtres en poésie et ses modèles en démesure, il y avait Charles Trenet. Higelin a toujours vagabondé dans son univers. Enfant, il mettait un chapeau haut de forme et il chantait du Trenet pendant les entractes dans les cinémas de la ville de Chelles, accompagné par son père, qui était cheminot et pianiste amateur.

Et ce n’est qu’une cinquantaine d’années plus tard, au printemps 2005, que Jacques Higelin avait décidé, poussé par son manager, de partir en tournée avec les chansons de Charles Trenet. Une récréation... Higelin s’emparait des mots et des notes de Trenet avec audace et panache. "Le bonheur est un astre volage, qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous", chantait Trenet.

Le Soleil et la lune par Jacques Higelin, l’autre fou chantant, sur la scène du Trianon à Paris en 2005. Cette série de concerts était magique, l’album souvenir existe, il s’appelle Higelin enchante Trenet. Le disque devient assez rare, il n’est pas disponible en streaming, ni en téléchargement. Higelin disait que Trenet lui avait fait découvrir les p’tits oiseaux, les fleurs, le sentiment amoureux, et le ciel bleu.