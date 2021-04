Quand Guy Bedos répondait à sa façon à Joe Dassin avec "Le tube de l’hiver"

publié le 05/04/2021 à 09:45

Puisqu’on est passé en quelques heures du short à la doudoune, je vous propose pour démarrer la semaine, de sourire avec Le tube de l’hiver. C’est le titre d’un 45Tours de Guy Bedos sorti durant l’hiver 1975. Puisque les choses sont bien faites, cet hiver 75 succédait à la période été-automne 75, 6 mois rythmés par une chanson dont on parlait ici-même il y a quelques jours : L’été Indien, de Joe Dassin.

On entendait que ça, on voyait Dassin tout le temps, et Guy Bedos, comme d’autres, n’en pouvait plus de cet été indien. Voilà pourquoi il avait décidé de se payer l’été Indien, de s’en moquer ouvertement dans un sketch mis en musique intitulé Le tube de l’hiver. Bedos avait donc poussé la porte des studios Barclay à Paris pour enregistrer cette parodie. C’est notre pépite du jour : quand Guy Bedos répondait à sa façon à l’été indien de Joe Dassin avec Le tube de l’hiver.

C’est bien fait musicalement, c’est le climat de l’été indien mais ce n’est pas la même mélodie, cette musique est signée Dov Seltzer. On est entre l’été indien et la chanson Destiné (qui arrivera plus tard mais la mélodie de Destiné ce sont les accords de l’été indien à l’envers). Il y avait déjà tout ça dans Le tube de l’hiver, 45Tours collector de Guy Bedos.