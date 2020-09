Michel Delpech réinvente "Tomber du ciel" de Jacques Higelin

publié le 30/09/2020 à 10:59

Aujourd'hui nous nous intéressons à la chanson Tombé du ciel, enregistrée durant l’été 88 par Jacques Higelin au Studio Ferber à Paris. Higelin avait envie de tout arrêter quand il a écrit ce morceau, et c’est souvent comme ça : c’est devenu sa chanson la plus populaire, autant dire que ça lui a mis du cœur à l’ouvrage et qu’il était reparti pour un tour !

Tombé du ciel, ce titre enchanteur et bondissant avait une place à part, Higelin l’avait voulu comme un hommage à l’esprit et à l’allégresse de Charles Trenet, artiste qu’il admirait. Ce morceau est devenu un incontournable de l’année 1989, et dans une compilation célébrant les tubes de cette année-là, figurez-vous que Michel Delpech avait choisi de chanter Tomber du ciel…

Michel Delpech avait une voix magnifique, mais ce n’est pas lui manquer de respect que de dire qu’il n’était pas le plus bondissant et fantasque des chanteurs, c’est là qu’est la curiosité… Michel Delpech chante Tombé du ciel…

Cette version enregistrée en 1996 est une rareté sortie d’une compilation hommage aux succès de l’année 1989. Et quant au clin d’œil de Jacques Higelin à Charles Trenet, il faut savoir que Tombé du ciel, est aussi le titre d’une chanson de Trenet ! Chanson de 1946, celle d’Higelin est totalement différente, ce n’est pas du tout une reprise. Jacques Higelin nous avait raconté que Charles Trenet avait voulu lui intenter un procès parce qu’il utilisait le même titre. Mais Trenet respectait les honneurs, et quand il avait su qu’Higelin avait reçu le prix de l’Académie Charles Cros en 1976, il avait abandonné les poursuites…