publié le 01/04/2021 à 11:31

On a appris la disparition à l’âge de 78 ans de Gérard Filippelli, alias Phil, le grand échalas blond qui avec ses copains Gérard Rinaldi et Jean Sarrus avait formé le groupe Les Charlots… Les Charlots ne peuvent pas se résumer qu’à Merci Patron, L’Apérobic et aux films de Claude Zidi… Ils étaient d’excellents musiciens (Gérard Filippelli était le guitariste soliste du groupe), et au milieu des années 60, avant d’être dans le potache, le label Vogue et leur manager Christian Fechner avaient voulu qu’ils deviennent les Rolling Stones français ! Et leurs premiers 45 tours, sous le nom de groupe Les Problèmes, sont des p’tits bijoux rock’n’roll.

Les Problèmes ont même fait les premières parties des concerts de Chuck Berry et des vrais Rolling Stones notamment en 1966 à l’Olympia ! Ils se démarquaient des yéyés de l’époque par des créations originales qui avaient de la tenue, pour ne pas dire de la gueule… Voici un morceau de 1965 écrit et composé par Luis Régo et Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli est à la guitare : Je ne vois rien. Un morceau collector du rock garage à la française. C’était juste avant qu’ils fassent un album avec le chanteur Antoine, et avant qu’ils deviennent Les Charlots…