Quand Patrick Juvet transformait "Le lundi au soleil" en "I Will Be In L.A."

"Quand la chanson "Le lundi au soleil" devient "I will be in L.A", chanté par son compositeur Patrick Juvet.

publié le 02/04/2021 à 10:18

S’il y a un des albums de Patrick Juvet à écouter, c’est celui qui a pour titre Mort ou vif, sorti en 1976, enregistré à Los Angeles, il l’a entièrement composé et Jean-Michel Jarre était aux arrangements. Par ailleurs, on le rappelle depuis l'annonce de sa mort le 1er avril 2020, Patrick Juvet restera le compositeur d’une des mélodies les plus populaires, celle de la chanson Le lundi au soleil…

Patrick Juvet a toujours dit que c’était une commande de Claude François, il avait trouvé ça, il lui avait joué et Cloclo avait immédiatement validé la mélodie. C’est devenu un immense tube en 1972. Et un an après, Patrick Juvet s’était offert à son tour Le lundi au soleil, en face B d’un 45 Tours. Mais pour se démarquer de Cloclo, il avait choisi d’interpréter la chanson en anglais. Le texte évoque le rêve américain : I Will Be In L.A.

Patrick Juvet a aussi chanté I Love America. Nous vous conseillons une autre pépite de son répertoire : il avait adapté en français, en 1975, avec Boris Bergman, un des plus grands succès du chanteur de hard rock américain Alice Cooper. La chanson Only Women Bleed qui était devenue J’ai peur de la nuit. Un texte assez sombre dans lequel Patrick Juvet convoquait ses vieux fantômes, bien loin du Lundi au soleil…