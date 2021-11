"All To Well" : pourquoi Jake Gyllenhaal subit les foudres des fans de Taylor Swift ?

Taylor Swift nous offre, une nouvelle fois, les pages secrètes de son journal intime. Et son ex, l'acteur Jake Gyllenhaal, s'en serait bien passé... À l'occasion de la réédition de son album Red, la chanteuse américaine a dévoilé une version de 10 minutes de son tube All To Well. Une chanson culte de son répertoire qui évoque son histoire d'amour avec la star de Donnie Darko, du Secret de Brokeback Mountain ou encore Zodiac. Une version longue qui a aussi déclenché une vague de critiques et de harcèlement en ligne...

Il s'agit là d'un événement pour les fans de la chanteuse et les amoureux des histoires qui finissent mal. Pour comprendre ce qu'il se passe en 2021 entre Taylor Swift et Jake Gyllenhaal, il faut revenir aux origines de leur brève idylle. En 2010, les deux stars se fréquentent le temps d'un automne. Une histoire qui reste centrale dans la vie de Taylor Swift. Elle n'avait alors que 21 ans et elle était alors amoureuse d'un jeune et beau trentenaire déjà particulièrement célèbre.

L'histoire est brève mais marquante. Musicalement, Taylor Swift n'écrit rien de nouveau pendant deux ans et enclenche une révolution musicale en quittant le domaine de la country pour s'aventurer dans la pop. Son album Red sort après deux ans de maturation et il est gorgé de chansons qui évoquent une relation plutôt traumatique : We Are Never Ever Getting Back Together (Nous ne nous remettrons pas ensemble) et I Knew You Were Trouble (Je savais que tu me causerais des ennuis) annoncent la couleur. Une relation, sinon toxique, du moins très désagréable. Et, derrière le message universel qui fonctionne à la perfection auprès du public de la chanteuse, des petits détails viennent rappeler à tous que Taylor Swift parle de sa vie.

"Où est l'écharpe, Jake ?"

Le point d'orgue de cette histoire est la chanson All To Well. Dans les paroles, Taylor Swift décrit combien elle était amoureuse et à quel point elle est tombée de haut lorsque le charme s'est dissipé. Elle laisse aussi de nombreux indices qui permettent aisément aux fans de comprendre exactement de qui elle parle. Une façon de régler ses comptes ou de se livrer à une thérapie selon son camp. Taylor Swift parle de la maison de la sœur de son amoureux (l'actrice Maggie Gyllenhaal, donc), des photos d'enfance de celui-ci avec des grosses lunettes... Les références sont claires. Un élément vient cependant éclipser tous les autres : une écharpe.

Il s'agit presque d'un personnage à part entière tant l'objet est devenu important pour les fans de la chanteuse. À plusieurs reprises, Taylor Swift explique qu'elle a oublié une écharpe chez Maggie Gyllenhaal. Une écharpe que son ex aurait alors conservé comme un souvenir. "Tu m'as renvoyé toutes mes affaires et maintenant je marche seule / Mais tu as gardé ma vieille écharpe de cette première semaine / Elle te rappelle l'innocence et a toujours mon odeur / Tu ne peux pas t'en débarrasser", chante Taylor Swift.

Cela fait des années que cette histoire d'écharpe poursuit l'acteur. Sur ses réseaux sociaux des hordes de fans de Taylor Swift ordonnent à l'acteur de rendre à Taylor Swift son écharpe. Même Maggie Gyllenhaal a été interrogée à la télévision sur ce morceau de tissu qui serait encore chez elle dans un placard sur le plateau du Andy Cohen Show.

Un min-film dévastateur

En 2021, Taylor Swift n'a rien oublié. Elle dit même mieux comprendre, avec les années, ce qui s'est mal passé entre les deux. La différence d'âge, de maturité, des manipulations plus ou moins conscientes de l'acteur, les effets de la société patriarcale ("fuck the patriarchy", lâche-t-elle dans sa version longue)...

Plus que la chanson, All To Well est aussi devenue un mini-film de 14 minutes et 55 secondes. Il s'ouvre sur une citation de Pablo Neruda : "L'amour est si bref, l'oublier est si long". Ambiance. Le casting est impressionnant avec deux stars du petit écran qui reprennent les rôles de Taylor Swift et de Jake Gyllenhaal : Sadie Sink (Stranger Things), 19 ans et Dylan O'Brien (Teen Wolf), 30 ans. La chanson est entrecoupée de scènes de la vie du couple entre amour fou, petits gestes de rejet et disputes homériques. La différence d'âge entre les acteurs qui n'est bien sûr pas fortuite. Elle souligne la différence entre la vie et les perceptions d'une jeune femme qui quitte à peine l'adolescence et un homme adulte déjà bien installé. La capacité des acteurs à imiter les intonations et la gestuelle de la chanteuse et de l'acteur est assez remarquable.

Taylor Swift, elle, enfonce le clou en apparaissant à la fin du court-métrage. Tout cela n'est pas une fiction. Là est toujours la force des textes de Taylor Swift : faire de ses expériences intimes des histoires universelles dans lesquelles il est facile de se reconnaître. Là est le succès de All To Well. Non pas une bataille entre deux célébrités, mais une histoire tristement banale que des millions de jeunes filles connaissent bien. C'est bien parce que cette histoire appuie là où ça fait mal que les réactions sont si passionnelles depuis plusieurs jours.

Bataille entre fans

La réaction du public a été instantanée sur les réseaux sociaux. Des centaines de petites écharpes sont apparues dans les commentaires de Jake Gyllenhaal durant le week-end. Y compris sous des publications qui n'ont rien à voir avec cette histoire d'amour de 2010. D'autres messages, plus ou moins drôles ou agressifs, se sont multipliés à son encontre provoquant certains appels au calme des fans entre eux et relançant le débat sur la différence d'âge dans le couple ou la personnalité de l'un ou de l'autre.

De nombreux internautes ont salué la résurgence de cette histoire afin de faire de la prévention contre le "grooming", une attitude qui consisterait pour un adulte à se lier avec une personne plus jeune sur le plan amoureux pour en abuser émotionnellement ou sexuellement.



Ni Taylor Swift, ni Jake Gyllenhaal n'ont réagi directement à cette onde de choc 2.0. Cette nouvelle version de l'album Red est rapidement devenue numéro 1 des écoutes. Le mini-film All To Well a été vu près de 30 millions de fois en quelques jours. Depuis 2018, l'acteur de 40 ans fréquente la mannequin française Jeanne Cadieu, 25 ans. La chanteuse de 31 ans, elle, est en couple depuis 2016 avec l'acteur britannique Joe Alwyn, 30 ans.