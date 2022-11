Elle est l'une des grandes voix de la musique française. Après un double disque de platine et 300.000 exemplaires vendus, Clara Luciani sort une réédition de son album Cœur, qui avait notamment été élu Album RTL de l'année 2021. Une occasion de retrouver ses hits incontournables, à quelques semaines de Noël.

Dans Cœur encore, la chanteuse dévoile également quatre reprises des plus grands tubes disco, en français. Le disque se veut alors très festif et même dansant. Pourtant, si l'artiste rencontre beaucoup de succès, ce style musical a longtemps traîné une assez mauvaise réputation. "J'ai l'impression que c'est très français de se dire 'ok ça fait danser, donc c'est con'. Je trouve ça bête, j'ai toujours pensé que l'on pouvait complètement allier les deux", a ainsi expliqué Clara Luciani.

Pour l'artiste, "on peut être léger et profond à la fois". "C'est un équilibre très difficile à trouver, mais on peut le trouver", ajoute-t-elle, prenant l'exemple de ses titres La Grenade et Nue. Ces derniers sont "des textes extrêmement introspectifs et graves, mais qui en même temps sont des chansons sur lesquelles les gens dansent", poursuit la chanteuse, déçue du "snobisme" avec lequel son disque a parfois été accueilli.

