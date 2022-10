INVITÉ RTL - Vincent Delerm : "Faut être très fort pour être chanteur quand on ne chante pas bien"

Vincent Delerm et Suzanne Lindon invités du Journal Inattendu le 22 octobre 2022

Alors que vient de démarrer la toute nouvelle saison de la Star Academy, ce télé-crochet à succès du début des années 2000, Vincent Delerm, invité du Journal Inattendu ce samedi 22 octobre, a évoqué ce type de programmes. "Je regarde beaucoup The Voice avec mes enfants… Mais moi je n’irai pas car c'est des programmes qui apprennent à très bien chanter", dit-il.

"Il faut avoir des modèles de gens qui chantent très bien, ce qui n'est pas mon cas", reconnaît-il. "Je ne me suis pas construit par la voix, je me suis construit en écrivant des chansons. Pour moi ce n'est pas un défaut, c'est même une qualité, il faut être très fort pour être chanteur quand on ne chante pas bien", dit-il.

En studio aux côtés de Suzanne Lindon, le chanteur a aussi donné son ressenti par rapport à la célébrité de son père, le fait d'être "fils de" ou "fille de" : "La meilleure manière de ne pas se compliquer la vie avec tout ça c'est aussi de parler d'autre chose".

