"Je vais t'aimer" : la comédie musicale en hommage au répertoire de Michel Sardou

C'est un des évènements musicaux de l'automne : la comédie musicale Je vais t'aimer qui rend hommage aux tubes de Michel Sardou. Ce n'est pas un biopic mais une histoire originale, avec la bénédiction de Michel Sardou dont les chansons viennent illustrer une l'histoire d'une bande de copains et copines. Une histoire d'amitiés, d'amours au pluriels, de luttes et d'émancipations.

Le récit, fait de flashbacks, débute sur un paquebot, "le France". Louise, Thomas, Nicole, Leo, Antoine et Mike sont en route pour New York, un voyage de noces, voyage de découverte quand certains rêvent d'une autre vie.

On retrouve tous les plus grands tubes, mais aussi des titres moins connus, comme avec "Le prix d'un homme", qui vient illustrer un kidnapping. Une chanson écrite par Michel Sardou et Pierre Delanöe en 1978 et qui raconte l'angoisse d'un otage. À la composition, Pierre Billon, venu assister à la première. 31 tableaux, 26 chansons et quelques medleys, avec un public conquis à la sortie.

Le plus : c'est une vraie performance vocale et chorégraphique. Le moins : l'histoire est un peu compliquée, mais en même temps, on reproche souvent aux comédies musicales d'avoir des histoires simplettes... c'est donc un demi reproche ! Je vais t'aimer sera ce samedi 30 octobre à Amiens et ils passeront par Paris en mai prochain. Tournée jusqu'en juin 2022.