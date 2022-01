Michel Sardou sur RTL : "C'est de la merde cette époque, (...) on ne peut plus rien"

Michel Sardou célèbre ce mardi 26 janvier son 75e anniversaire. L'occasion pour RTL d'appeler le chanteur et d'offrir à certains de ses fans dévoués l'occasion d'échanger avec leur idole. "Ça me touche beaucoup, beaucoup. La fidélité du public, c'est ça la réussite pour moi. C'est pas tellement le bling-bling ou l'argent. C'est l'affection, rentrer dans la vie des gens. Vous faites partie de leurs vies", confiait le chanteur.

Mais Michel Sardou n'est manifestement pas très à l'aise avec l'attention de ses fans. Bourru ou pudique, Michel Sardou continue de rejeter certains aspects de la célébrité d'aujourd'hui pour préférer une forme de tranquillité. Une capacité à se retirer qui n'empêche pas l'homme de dire très directement ce qu'il pense. "À une époque, on serrait des mains, on signait des autographes. On faisait des choses normales comme tous les comédiens ou chanteurs. Mais maintenant c'est les téléphones, regrette-t-il. Y'a 2.000 selfies à faire et je hais les selfies".

"Avant quand on faisait des tournées de ville en ville c'était la fête. Les gens étaient beaucoup plus heureux et détendus... Aujourd'hui.. Je hais notre époque. Je la hais. C'est de la merde cette époque, il faut être honnête, lâche-t-il. On ne peut plus conduire vite, on ne peut plus boire, on ne peut plus fumer, on ne peut plus... vous voyez ce que je veux dire, on ne peut plus rien".