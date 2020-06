publié le 03/06/2020 à 09:44

Indochine aura 40 ans l’année prochaine. Le groupe prépare toute une série d’événements pour célébrer cet anniversaire. Et Indochine voit les choses en grand avec en premier acte, un morceau inédit : Nos célébrations.

L'acte 2 se déroulera à la rentrée : Indochine publiera deux compilations de leurs succès, remixées pour la première fois. La première sortira le 28 août prochain. Des Singles Collection attendues avant un film anniversaire. Indochine - aussi adoré qu’honni – traverse les décennies. Nicola Sirkis, le chanteur et seul membre du groupe originel à être encore de l’aventure se souvient et savoure. "Je ne suis pas sûre du tout qu'on fuisse fêter nos 50 ans, donc pour les 40 ans, allons-y gaiement (...) On a fait le beau et le sale à la fois, c'est un peu le monde d'aujourd'hui, mais le parcours est pas dégueu. Je suis toujours étonné du succès", confie Nicola Sirkis.

Indochine a tout connu en 40 ans de carrière : des hauts, des bas, des drames, des critiques virulentes. Donné pour les oubliettes, Indochine se réinvente en 2002, l’album Paradize remet le groupe en orbite. Albums à succès, Stade de France. Indochine connaît une gloire plus importante depuis vingt ans.

> Nos célébrations

L’acte 3 de cet anniversaire, c’est une tournée de 5 dates de Paris à Bordeaux en passant par Lyon, Lille et Marseille entre mai et juillet 2021. Nom de code ? Central Tour. Et pour cause, Indochine jouera au milieu de la pelouse. Les places seront mises en vente dès le 29 septembre prochain. Une centaine de places seront réservées pour les soignants. "Ça sera un concert festif, on est prêt à jouer 2h30, 3 heures. On y travaille depuis un bout de temps", poursuit le leader du groupe.