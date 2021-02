Indochine offre un concert "très très privé" futuriste pour RTL2

publié le 12/02/2021 à 21:00

C'est le premier concert d'Indochine de 2021. Un show inédit d'1h30 en live à l'Espace Niemeyer à Paris pour RTL2 et RTL2.fr, qui prépare les "Indofans" à la tournée Central Tour pour les 40 ans du groupe.

Dès leur entrée dans la salle par une porte coulissante comme dans un vaisseau spatial, Nicola Sirkis, Marco, Boris Jardel, oLi dE SaT, Ludwig Dahlberg en imposent. Tous vêtus de noir, les visages sérieux et concentrés, le groupe prend place sur la scène éclairée par des lumières bleues et blanches. En quelques notes de batteries et de basses, Indochine nous transporte dans un univers futuriste et offre un spectacle de sons et lumières. Difficile de ne pas regarder vers le haut de la salle où sont projetées des formes géométriques, ni d'être saisi par la beauté scénique.

Par exemple pour Kimono dans l'ambulance, la lumière de la scène vire au rouge sang et la batterie nous fait ressentir les battements de cœur de la kimono en train de sombrer. Chacune des 15 musiques du concert est accompagnée par une harmonie du son et de lumière.

Indochine vous a fait quitter la planète Terre en un rien de temps. Pendant les 1h30 de concert, le groupe réinterprète ses plus grands titres comme L'Aventurier, Tes Yeux Noirs et un titre qu'ils n'ont pas chanté depuis "40 ans", comme le confie Nicola Sirkis et que de "nombreux fans" ont demandé au groupe. Il s'agit D'ici mon amour, sorti en 1993 sur l'album Un jour dans notre vie. Pour Punishment Park, Nicola Sirkis sort son harmonica. Sur Kimono dans L'ambulance et L'Aventurier il exécute quelques pas de danse.

Après le concert et un rappel, Indochine a répondu aux questions des internautes dans le célèbre sofa de RTL2. L'occasion d'abord de faire un point sur ce que le groupe a ressenti en jouant sans public pendant 1h30, sans pause. "On était à 20% de notre possibilité, enfin je parle pour moi. Il manquait effectivement le public. On anticipe, on intègre qu'il y a des gens derrière leurs écrans, à la radio. On essaye de se motiver, mais on est contents", explique Nicola Sirkis.

"Pour ce concert-là on a essayé de faire quelque chose de très différent. On s'est fait plaisir un peu, on a mis des titres qu'on n'avait pas joués depuis longtemps (...) On a ce luxe d'avoir beaucoup beaucoup de titres connus, et un peu moins connus et en fait c'est vraiment l'instinct [que le groupe choisit ses titres avant un concert, nldr]", poursuit-il. Et en effet, pendant le concert à l'Espace Niemeyer, Indochine a repris certaines de ses "anciennes" musiques comme Crash Me et D'ici mon amour.

Un nouvel album en préparation après les 40 ans

2021 est l'année des 40 ans d'existence d'Indochine. Quatre décennies qui ont fait et font toujours d'ailleurs danser et chanter des générations de fans. Alors que la pandémie continue de bloquer la vie culturelle, comment le groupe compte-t-il préparer la tournée Central Tour, leur tournée anniversaire ?

"On ne peut pas prédire ce que sera l'avenir. On s'est toujours dit qu'on allait passer nos 40 ans. Ils risquent d'être les 41 ans, on ne sait pas, mais oui on a tous envie de faire un nouvel album. On a tous envie de passer du 13 au 14 et donc il y a cette étape des 40 ans. Dès qu'elle est terminée, on s'y met", confie aussi le leader du groupe. Et à la question sur la chanson que préfère Indochine dans toute leur discographie, Olivier Gérard répond : "C'est impossible de choisir, il y en a trop", "mais on aime beaucoup 3e Sexe", conclut Nicola Sirkis.