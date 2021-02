Indochine : les images fortes du concert RTL2 à l'Espace Niemeyer

publié le 13/02/2021 à 08:00

À année exceptionnelle, concert exceptionnel. Le 10 février dernier, Indochine a donné un show d'1h30 dans la superbe salle de l'Espace Niemeyer à Paris pour le "Concert très très privé" de RTL2.

Les membres d'Indochine ont assuré une performance sans temps mort, interprétant 15 titres, dont L'Aventurier, titre qui a lancé la carrière du groupe il y a 40 ans, et des chansons "un peu moins connues" qu'il n'avait pas chantées depuis des années telles D'ici mon amour et Crash Me. Et devant une scène illuminée d'un rouge vif, Nicola Sirkis a dédié Gang Bang "à tous les célibataires de la Saint-Valentin".

Dès les premières notes de musique, Indochine a transformé l'Espace Niemeyer en vaisseau spatial avec des jeux de lumières bleue, violette, rouge, orange et blanche. Au plafond, des sortes de vagues et des formes géométriques ont accompagné les morceaux d'Indochine. Une beauté scénique à laquelle le groupe a habitué ses fans tout au long de ses concerts pendant 40 ans.

"On se voit très très bientôt" a conclut Nicola Sirkis devant la caméra, après quelques notes de piano pour terminer ce concert inédit.