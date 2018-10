publié le 05/10/2018 à 11:56

L'émotion était grande dans la cour des Invalides le 5 octobre 2018. Un hommage national a été rendu à Charles Aznavour, en présence de sa famille et de 200 personnalités du monde de la musique, du cinéma et de la politique.



Emmanuel Macron et son homologue arménien Armen Sarkissian ont salué les membres de la famille Aznavour avant de prendre position pour que la cérémonie officielle commence, vers 10h18. Les deux hommes ont ensuite prononcé chacun à leur tour une oraison funèbre, saluant la mémoire, la carrière et le génie de Charles Aznavour décédé le 1er octobre 2018 à 94 ans.

Emmenez-moi, chantée par le choeur de l'armée française, accompagne la sortie du cercueil de la cour des Invalides. L'émotion est forte, et le public réuni à l'extérieur reprend l'une des chansons les plus populaires de l'artiste.