George Michael chante "My baby just cares for me" d'Eddie Cantor

publié le 01/02/2021 à 10:18

On va écouter une très belle interprétation d’une chanson qui est née en 1930 aux États-Unis, tout d’abord une curiosité. My baby just cares for me, et son premier interprète, Eddie Cantor, chanson créée pour une scène du film musical Whoopee sorti il y a 90 ans.

C’était de l’opérette, dans un scénario plus que douteux aujourd’hui : le personnage, un homme blanc grimé en noir, l’interprétait en caricaturant façon clown l’homme noir. Et c’est quelque part par vengeance, pour sortir la chanson de là et lui redonner ses lettres de noblesse que la grande Nina Simone a enregistré My baby just cares for me à la fin des années 50. Sa version est devenue un immense succès assez récemment, finalement, 30 ans plus tard, en 1987, lorsqu’elle a accompagné une publicité pour un grand parfum. Depuis, parmi les nombreuses reprises de ce titre, il y a celle d’un artiste anglais à la fin des années 90. Il s’appelait George Michael.

Ce titre se trouve sur son album de 10 reprises Songs from the last century sorti en 1999. Au départ George Michael, avait enregistré ces reprises pour lui, il n’était pas question de sortir un album. Son entourage l’avait finalement convaincu de les publier sur un disque, il en a vendu 4 millions d’exemplaires.