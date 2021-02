publié le 02/02/2021 à 10:11

On va sourire un peu avec une perle de la variété française. Pour y arriver, il faut commencer par Video Killed the Radio Star, du duo britannique The Buggles, tube de 1979 qui annonçait en précurseur la dictature de l’image et la couleur musicale de la pop des années 80.

Au moment de la sortie de ce morceau, le producteur français Claude Carrère avait demandé à un des plus grands paroliers de la chanson française, Étienne Roda-Gil, d’adapter le texte en français pour son protégé Ringo qui était alors en plein divorce avec Sheila.

Roda-Gil, plus nébuleux que jamais, a signé un texte qui a pour titre Qui est ce grand corbeau noir, et qui démarre par cette phrase : "J’arrive de loin et ma fusée fuit de partout". C’est assez irrésistible et c’est notre pépite du jour. Il n’y a pas de guitare dans ce morceau et Ringo l’interprète en playback, avec une guitare électrique en mimant de gros accords sur les parties de synthé, c’est absolument magique.

> Ringo "Qui est ce grand corbeau noir" | Archive INA

Et pour le même prix, découvrez l’adaptation en espagnol, car, c’est double peine, Étienne Roda-Gil (né de parents espagnols dans un camp de réfugiés du Tarn-et-Garonne) avait aussi écrit pour le même Ringo, une version espagnole de cette adaptation. Toujours rien à voir avec le texte original : Video Killed the Radio Star devient Marylin no se quiere casar : Marylin ne veut pas se marier.

Le chanteur Ringo a tenté de revenir à la musique en 2013 mais ça n’a pas marché, il s’était aussi lancé dans la restauration à Toulouse, il a aujourd’hui 73 ans, et il vivrait aux États-Unis.