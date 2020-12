Claudio Capéo : découvrez sa reprise de "Come Prima"

publié le 09/12/2020 à 09:51

On va chanter en italien ce matin, grâce à Claudio Capéo. L’été dernier le chanteur de 35 ans, fils d’immigrés qui a le souvenir enfant de s’être toujours fait engueuler en italien, est retourné dans le pays de sa famille après 20 ans d’absence.

Claudio Capéo s’est installé en Toscane avec ses musiciens, à quelques kilomètres de Florence au cœur du Chianti, dans une bâtisse en pierres pour enregistrer en live un album hommage à la variété italienne, celle qu’il écoutait en boucle dans la Fiat Tempra de ses parents sur la route des vacances.

Son père avait gardé les K7, il a fait sa sélection comme ça. Claudio Capéo a ainsi choisi d’interpréter du Paolo Conte, Zucchero, Eros Ramazzotti, Luccio Battisti, Richard Cocciante et un morceau de 1957, qui avait été écrit à l’époque pour rivaliser avec le Only You du groupe américain les Platters, les Italiens voulaient créer leurs Platters. Ce morceau de 1957 s’appelle Come Prima.

> Come prima

Come Prima, à retrouver dans l’album de Claudio Capeo, Penso a te. Il revisite ce répertoire sans le dénaturer, c’est intelligent et il le chante très bien. En 1957, cette chanson avait été présentée dans le cadre du prestigieux Festival de San Remo, une sorte d’Eurovision, mais à l’échelle de l’Italie. Et Come Prima avait été immédiatement écartée, interdite de concours, je ne sais pas qui était dans le jury cette année-là, mais ils n’avaient pas trop de nez ! Le morceau a tout de même été enregistré en 45Tours l’année d’après et il a fait le tour de la planète.