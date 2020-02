Gérard Lenorman fête son 75e anniversaire sur RTL

publié le 09/02/2020 à 11:24

Gérard Lenorman est le Président de RTL ce dimanche 9 février pour célébrer son 75e anniversaire sur la musique de son tube Si j'étais président. "Ça ne me plairait pas, je fais des chansons pour faire rêver les enfants, la politique c'est autre chose", explique le chanteur. Quant à son âge, le septuagénaire assure que "ça ne (l)e gêne pas" et qu'il "assume".

Parmi la foule de tubes de cette gloire de la chanson française, Gérard Lenorman se souvient avec émotion de son duo sur son titre De toi avec Maurane, disparue le 7 mai 2018. "Ça me capote. C'est un vrai beau mariage de sensibilités", réagit le chanteur, encore touché par l'écoute de la chanson. Dans un style beaucoup plus joyeux, Gérard Lenorman fredonne sa célèbre Balade des gens heureux.

Pour un succès, "j'ai appris qu'il y a besoin de peu de choses. Il faut que ce soient les bons ingrédients pour faire les bons arrangements". Concernant la chanson Michèle, "c'est une très belle histoire", selon Gérard Lenorman. "J'ai commencé à chanter et puis j'ai rencontré une fille et j'étais fou d'elle", se souvient-t-il. Un soir qu'il la raccompagne chez elle, le chanteur lui ouvre la porte avant qu'elle ne se mette à crier "Va-t'en". "Je vois deux volets s'ouvrir avec un fusil et elle me dit : 'C'est mon père il est fou', et je l'ai plus jamais revue", se remémore le chanteur.

Je crois que c'est la chanson de toute la vie, non seulement de la mienne, mais celle qui est le plus passée en radio. On allumait un poste, y'avait Michèle





Sauf que cette fille ne s'appelait pas Michèle, et que la chanson a faille être baptisée Marcelle. À la première rencontre, Didier Barbelivien lui fait écouter la chanson Marcelle, dont il a écrit les paroles, et que Gérard Lenorman sortira finalement en 1976. Problème, "je lui dis c'est sublime, mais on va changer le prénom". Le parolier refuse d'abord car c'est le prénom de sa tante.

"Je lui réponds que moi c'est pas le prénom de ma tante et que Marcelle ça va pas le faire du tout", raconte Gérard Lenorman. Le chanteur propose alors de la baptiser Michèle, qui va selon lui "tellement bien avec cette chanson". Didier Barbelivien s'inquiète du titre Michelle des Beatles. Gérard Lenorman persiste et assure que "dans six mois c'est fini les Beatles".



La chanson Michèle sera finalement classée pendant 13 semaines dans le hit-parade de février à mai 1976. "Je crois que c'est la chanson de toute la vie, non seulement de la mienne, mais celle qui est le plus passée en radio. On allumait un poste, y'avait Michèle", conclut avec fierté le chanteur.