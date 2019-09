Booba réplique sur Instagram après les attaques de Michel Sardou

publié le 16/09/2019 à 12:10

Booba va-t-il proposer un octogone à Michel Sardou pour régler leur différend ? Avant le ring, le rappeur préfère la mise au point sur les réseaux sociaux. "Ce que je n'aime pas c'est le rap violent, agressif. Je n'aime pas le rap qui en veut à quelqu’un", avait déclaré Michel Sardou sur le plateau du 20h30 le dimanche de France 2, le 8 septembre 2019. Piqué au vif par cette critique, le rappeur Booba a souhaité remettre les pendules à l'heure sur son compte Instagram. Dans l'une de ses Stories, il a décidé de passer cet extrait d'interview, suivi astucieusement d'archives d'une chanson très politique de Michel Sardou : Je suis pour.

Dans cet extrait, Michel Sardou chante : "Tu as volé mon enfant / Versé le sang de mon sang / Aucun dieu ne m'apaisera / J'aurai ta peau / Tu périras / Tu m'as retiré du cœur, et la pitié et la peur / Tu n'auras plus besoin d'avocat / J'aurai ta peau, tu périras / Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort / Je suis pour."

Extrait de l'album du chanteur La Vieille de 1976, cette chanson évoque la haine d'un père pour l'homme qui a tué son enfant et qui réclame la peine de mort pour ce meurtrier. Un texte violent écrit et chanté par Michel Sardou lui-même, et qui avait fait polémique en pleine affaire Patrick Henry.

Récemment, Michel Sardou a fait parler de lui en évoquant la détestation qu'il avait pour l’époque actuelle. Booba de son côté revendique une certaine violence et devrait bientôt apparaître pour son combat face au rappeur Kaaris.