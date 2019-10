Florent Pagny : Blessé par un reportage de TF1

publié le 22/10/2019 à 09:00

Ce week-end, Jade et Éric Dussart ont refait la télé avec Florent Pagny !

L'album "Aime la vie" en réédition

Même après plus de 30 ans de carrière et 25 millions d'albums vendus, Florent Pagny côtoie toujours les sommets des charts ! Pour preuve, son nouvel opus Aime la vie est entré à la première place des ventes dès sa sortie le 07 juin dernier. L'album est même resté 7 semaines dans le top 10. L'opus est aujourd'hui certifié disque d'Or avec plus de 50.000 exemplaires écoulés.

A cette occasion, Florent Pagny publiera une réédition de ce 19e album en novembre prochain. Cette nouvelle version comprendra notamment Du bruit avec la bouche, un titre inédit, ainsi qu’un documentaire de 26 minutes sur la préparation de l'album avec la complicité de tous les intervenants (Jean Reno, Daran, Anne Sila…) mais aussi 4 clips dont 2 inédits.

La réédition de "Aime la vie" de Florent Pagny disponible le 22 novembre prochain

Ces dernières années, Florent Pagny s'est essayé à différents univers avec par exemple les sonorités cubaines de Habana en 2016. Il s'est ensuite renouvelé sur Le présent d'abord un an plus tard avec des collaborations comme celle de Maître Gims ou encore Slimane. Le chanteur a aussi proposé 6 mois plus tard Tout simplement, un opus composé de reprises des chansons qui ont marqué sa vie. Et dans la foulée, l'interprète de Bienvenue chez moi a commercialisé un best-of intitulé Toujours et encore.

Ainsi, avec Aime la vie, Florent Pagny revient aux sources. D'ailleurs, le disque a été enregistré chez lui, en Patagonie. L'artiste de 57 ans y possède une maison depuis plus de vingt ans et passe la moitié de l'année là-bas. A travers ce disque, il élabore un "carnet de bord intérieur" de sa vie en Amérique du sud.

Mathias Giunta, son neveu, est à l'origine de l'opus. D'ailleurs, le musicien et chanteur de 31 ans a également écrit la plupart des chansons qui composent l'album. De son côté, Florent a fait appel à ses acolytes de toujours : Daran, le compositeur du tube Là où je t'emmènerai, mais aussi Emmanuelle Cosso (Emmanuel Moire, Johnny Hallyday). L'auteure et Florent Pagny avaient déjà travaillé ensemble sur les albums Abracadabra (2005), Tout et son contraire (2010), Vieillir avec toi (2013) et Habana (2016).

Après Rafale de vent et Aime la vie qui donne son nom à l'album, Florent Pagny vient de sortir Si une chanson, nouvel extrait de l'opus. Nous vous proposons de (re)découvrir ce titre avec son clip ci-dessous...

> Florent Pagny - "Si une chanson"