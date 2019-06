publié le 07/06/2019 à 11:05

Retour aux sources. Avec son nouvel album, Aime la vie, Florent Pagny nous propose dix chansons inédites. Une collection organique, charnelle, à l'opposé de son dernier disque d'inédits paru il y a moins de deux ans, Tout simplement. "Le temps passe, on apprend des choses [...] Avec le temps, j'ai tendance à être moins grande gueule", sourit l'artiste au micro de RTL.



Dans ce 19e album, le chanteur fait un pas de côté vers l'électro-pop avec une équipe rajeunie. Ici, les cordes, les guitares sèches, le piano, ont tous leurs places. Il renoue avec l'épure et le classicisme de Vieillir avec toi, par exemple. Le temps qui passe, le pouvoir de la musique, la légèreté de vivre au vert...

On retrouve dans les crédits des fidèles comme Emmanuelle Cosso, Pierre-Yves Lebert ou Didier Golemanas. Mais, c'est avec Mathias Giunta que le disque a été réellement façonné. C'est son neveu, le fils de sa petite sœur et il signe six textes dans l'album. "On dit toujours qu'il ne faut pas travailler avec la famille [...] mais il a planté le décors, et il est juste, il est bon", affirme Florent Pagny. On peut notamment l'entendre à travers le titre Avec un peu d'avance.

> Avec un peu d'avance

C'est un peu naïf, mais il faut rappeler au gens que la vie est belle Florent Pagny Partager la citation





Ce nouveau disque Aime la vie est intime également par son lieu de création. Comme pour l'album Ailleurs Land en 2003, il a été enregistré à domicile, chez lui à Camarones, en Patagonie, au sud de l'Argentine. Une région où il a posé ses valises en 1997 et qui lui a inspiré la chanson Revenons sur Terre. "La nature y est plus forte, la nature s'épanouie et tu t'épanouies avec elle", explique-t-il.



Le disque se referme sur une "injonction" en quelque sorte, à être heureux, avec le titre Aime la vie. "C'est un peu naïf mais il faut rappeler au gens que la vie est belle, il y a tellement de choses à faire", explique-t-il avant d'ajouter avec ironie : "Ça apparaît presque comme une fin Disney à tel point cette chanson est solaire."



Et pour conclure, une surprise étonnante : plage 5 de l'album, Florent Pagny partage un duo avec Jean Reno sur le titre Garçons. "C'est quelqu'un que je vois régulièrement [...] et je sais qu'il aime chanter", confie l'interprète de Liberté de penser.



Concernant une possible tournée et The Voice, il faudra attendre encore deux ans, en 2021 : "J'ai tout reporté pour mes 60 ans ! [...] Il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis et moi je suis très intelligent, je change d'avis tout le temps", s'amuse Florent Pagny.

