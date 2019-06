publié le 07/06/2019 à 12:30

Aime la vie, c'est le titre du nouvel album de Florent Pagny ! Ce disque, le dix-neuvième de sa carrière, sort ce vendredi dans les bacs. un véritable retour aux sources pour le chanteur de 57 ans.

"Aime la vie", le nouvel album de Florent Pagny

Après trois disques en l'espace d'un an dont un best-of, Florent Pagny a eu envie de retourner "à l'essentiel" et d'élaborer un "carnet de bord intérieur" de sa vie en Patagonie. Là-bas, l'interprète de Châtelet les Halles s'est ressourcé en famille. Pour écrire la plupart des titres qui compose cet opus, il a fait appel à son neveu, Mathias Giunta. L'artiste est également resté fidèle à Daran, le compositeur de Là où je t'emmènerai, et Emmanuelle Cosso (Emmanuel Moire, Johnny Hallyday), à qui l'on doit notamment les albums Abracadabra (2005), Tout et son contraire (2010), Vieillir avec toi (2013) et Habana (2016).

Aime la vie, Pagny l’a entièrement enregistré chez lui, en Patagonie, où il possède une maison depuis 1997 et où il vit six mois de l’année. Le premier extrait, Rafale de vent, est accompagné d'un clip dans lequel le chanteur nous en met plein la vue avec les plus beaux paysages de la Patagonie. Regardez...

> Florent Pagny - "Rafale de vent"

Aujourd'hui l'interprète de Ma liberté de penser mise sur son second single qui donne son nom à l'album : Aime la vie. Avec cette ballade piano-voix, le chanteur se fait justement la voix de la sagesse et invite l'auditeur à observer la beauté du monde. Découvrez un extrait du morceau...

> Florent Pagny - "Aime la vie" - Extrait

