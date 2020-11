publié le 25/11/2020 à 12:04

Voici le remède parfait au deuxième confinement. L'antidote à 2020. Autant Golden, son précédent opus - sorti en 2018 - n'a pas marqué les esprits. Autant Disco vous fera installer une boule à facettes dans votre salon. Kylie Minogue nous téléporte directement au Studio 54, cette boîte new-yorkaise où le disco régnait à partir de la fin des années 70. Dans un tableau de sa dernière tournée, Kylie Minogue rendait hommage à ce lieu mythique. L'idée de faire tout un album disco a alors germé. Un genre qu'elle adore depuis toujours.

On se souvient de sa chanson Your Disco Needs You en 2000 ou de sa reprise, la même année, de Dancing Queen d'Abba pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Sydney. "Je me souviens que mes parents n’allaient pas beaucoup au restaurant. Quand j’étais gamine, ils préféraient recevoir à la maison. Une fois qu’ils avaient passé le double-album de Stevie Wonder, je choisissais souvent dans leur collection de vinyles Donna Summer. Et j’ai beaucoup écouté Donna Summer… Puis Grease est arrivé, se souvient-elle. J’étais obsédée par Grease puis ABBA. Ça fait vraiment partie de mes plus vieux souvenirs musicaux…"

Le disco revient en force

"J’avais 9-10 ans, et je suis certaine que ces artistes ont contribué à me construire… J’espère que mon album n’est pas que nostalgique. Evidemment il y a une part de nostalgie mais c’est aussi mon hommage à la grandeur de cette musique indémodable. Le disco revient en force. Il y a l’aspect cyclique de la pop mais aussi le fait que 2020 est un sacré challenge et qu’on a besoin de fantaisie, et le disco n’en manque pas. On connaît tous des épreuves en ce moment. Et le disco et la fantaisie qui en découle offrent une parfaite évasion", raconte la chanteuse.

Un album très joyeux composé dans une atmosphère très particulière. "Je crois que je suis bien dans mes baskets ! La vie était belle quand j’écrivais et je n’avais aucune raison d’écrire des chansons tristes…, confie l'artiste. Evidemment, la situation a changé. Je me suis retrouvée confinée à Londres à monter un studio chez moi. Et c’était coton… Puis, il a fallu gérer l’enfermement, l’anxiété, cette année sans fin. Je me suis demandée à un moment s’il était vraiment judicieux de sortir cet album disco. Alors oui, ça m’avait fait du bien de le créer, ça m’a aidé à garder la tête haute, à m’occuper l’esprit, j’avais un objectif. Mais je ne voulais pas paraître insensible envers les gens. Moi avec mon disque joyeux, mes tenues en strass et paillettes, glamours. Alors que beaucoup souffraient. Enregistrer, seule, chez moi. Ce fut très intime, j’étais face à moi-même, ajoute-t-elle. Et je ne pouvais pas quitter le studio, j’y vivais ! J’ai pu choyer mes chansons beaucoup plus que d’habitude…".

Cinq décennies au sommet

Avec Disco, Kylie Minogue est devenue la première artiste féminine à classer un album n°1 des ventes en Grande-Bretagne, dans cinq décennies différentes. La star aux 80 millions d'albums vendus a sorti son premier album il y a 32 ans... Une longévité qui lui a fait des nœuds au cerveau... "Ça m’a déjà demandé un exercice de mathématiques, plaisante-t-elle. Cinq décennies ? J’ai 52 ans ! Ah [mais ils comptent] de la fin des années 80 à la première année de cette décennie ! Une fois que ma tête était en place, ça faisait sens, et je me suis mise une sacrée pression pour que ce disque soit n°1. C’est quand même une statistique plutôt sympa ! Je me sens pleine de gratitude d’avoir eu – la plupart du temps – un public enthousiaste".

"Je ne peux m’empêcher de croire qu’il y a une part de chance. Toutes ces opportunités que j’ai eues. Evidemment qu’il faut travailler… Je ne sais pas si je peux quantifier ce que ça m’a coûté dans la vie aussi… Peut-être que c’est le destin, mais je ne suis pas sûre… Je suis très chanceuse, reconnaissante aussi d’avoir eu assez d’ouverture d’esprit pour faire des choses très différentes dans ma carrière. Certains appellent ça se réinventer sans cesse. Mais c’était très naturel en fait. Plus qu’une réinvention j’ai surtout voulu avancer avec les époques et m’adapter ! C’est un état d’esprit que j’aime. Comme un caméléon qui change de couleurs. Ça marche pour moi et c’est très pratique dans le monde de la pop".