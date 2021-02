publié le 01/02/2021 à 11:16

La Star Academy est en deuil. Le 30 janvier dernier, Faustine Nogherotto, découverte dans la saison 6 du télé-crochet musical, est décédée à 31 ans des suites d'une encéphalomyélite myalgique et du syndrome de Gougerot-Sjögren.

"La vie est injuste ma sœur avait tout pour elle la beauté la gentillesse une pureté dans la voix. Elle souffrait tellement… maintenant elle est apaisée", a écrit sur Facebook, le 30 janvier, Noémie Nogherotto, une des sœurs de Faustine Nogherotto.

En 2016, Faustine Nogherotto avait révélé dans N'oubliez pas les paroles, les maladies contre lesquelles elle se battait : "J'ai deux pathologies rares, dont on n'entend jamais parler et c'est un vrai enfer à vivre au quotidien. Il n'y a pas de recherches en France et il n'y a pas d'avancées". La chanteuse était atteinte d'une encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, et du syndrome de Gougerot-Sjögren, une maladie auto-immune systémique.

En 2020, pour l'association Millions Missing, Faustine Nogherotto témoignait de sa lutte contre la maladie : "Quand tu es arrivée j'avais 21 ans. C'était il y a 10 ans (...) Guerrière que j'étais, je me suis permis d'espérer de toute mon âme que tout redevienne comme avant, mais chaque jour, le sort s'acharnait".

La famille de la Star Academy lui rend hommage

Plusieurs anciens candidats et candidates de la Star Academy ont salué la mémoire de Faustine Nogherotto sur les réseaux sociaux, tout comme le présentateur de l'émission culte, Nikos Aliagas. "Elle s'appelait Faustine Nogherotto, elle avait participé à la #staracademy en 2006 pour vivre son rêve, devenir chanteuse. Mais une maladie auto-immune incurable l'a empêché de vivre normalement", peut-on lire dans son texte illustrant des passages de la jeune femme dans la Star Academy.



Cyril Cinélu, camarade de promotion de Faustine Nogherotto, a publié sur Instagram un ancien passage de l'émission avec la légende : "Terrible nouvelle! Triste je suis aujourd’hui. Je te rends hommage avec cette vidéo. Repose en paix ma Faustine! Je t’aime".