Corée du Sud : l'actrice Song Yoo-jung est décédée à 26 ans

L'actrice Song Yoo-jung est décédée à 26 ans, le 24 janvier. Comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter, l'agence de la star du petit écran en Corée du Sud a explique que l'actrice était morte "soudainement". Ses obsèques se sont déroulées le 26 janvier "en toute intimité".

Pour le moment, les causes de la mort n'ont pas été communiquées, mais le New York Times explique que sa disparition suit une vague de suicides de jeunes stars en Corée du Sud dont Kim Jong-hyun, chanteur décédé en décembre 2017 à 27 ans et l'actrice et chanteuse de K-Pop Sulli en octobre 2019 à 25 ans. Song Yoo-jung n'avait jamais exprimé publiquement qu'elle avait des tendances suicidaires.

Song Yoo-jung a démarré sa carrière en tant que mannequin cosmétique pour Estée Lauder et The Body Shop. Elle poursuit ensuite sur le petit écran dans les dramas, Golden Rainbow (2013), Make Your Wish (2014) et School 2017 (2017). US Weekly rapporte aussi que Song Yoo-jung était avocate et a défendu des personnes handicapées.

