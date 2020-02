publié le 19/02/2020 à 12:31

Coup de tonnerre au château de Dammarie-les-Lys. 18 ans après avoir participé au télé-crochet musical Star Academy, Georges-Alain, candidat et demi-finaliste de la saison 2, révèle dans les colonnes du Parisien que "tout était truqué".

Éliminé aux portes de la finale, l'homme aujourd'hui âgé de 44 ans balance sur la célèbre émission de TF1 : "Maintenant je peux l'avouer, tout était truqué ! J'avais découvert que c'était moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages" a t-il déclaré dans le quotidien.

Présent sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste mardi 18 février, Houcine, qui a évincé Georges-Alain aux portes de la finale a semblé surpris des accusations de son ancien colocataire de Dammarie-les-Lys : "Je trouve ça dingue parce que moi je ne l'ai pas ressenti, pas du tout !" a-t-il déclaré, avant de poursuivre "Moi je pense que le public vote, même si les magnétos sont des fois dirigés ou orientés... On parle de Magalie (Magalie Vaé, ndlr), il y a un public qui a voté pour elle, qui l'a soutenue".

Contacté par Cyril Hanouna, Jean-Pascal, figure emblématique de la première saison, a vivement critiqué les allégations de son collègue, qualifiant la polémique de "faux débat". "On ne peut pas dire des conneries pareilles. L’autre, il veut se faire de la pub dix-huit ans après parce qu’il est peut-être en manque de notoriété. Mais il n’avait qu’à se plaindre au bout de deux ans", s'est agacé l'ex-candidat avant de poursuivre :" Il faut arrêter de cracher dans la soupe parce qu’il n’a pas réussi. Qu’il rembourse l’argent qu’il a gagné grâce à ça ! Je pense plutôt qu’il devrait être fier de l’avoir fait, ça lui a permis d’avancer !".

Des accusations qui ont également fait bondir Nathalie André. L'ex-directrice du concours de chant n'a pas hésité à tacler le "bad boy" de la saison 2 sur Twitter : "Tu es en manque de notorieté mon p'tit chat ? Pourtant avec ta voix, tu aurais dû gagner ?! En attendant, sans la Star Academy, tu serais encore chez toi et non à C+ ! Ce qui était 'truqué'... c'est sur, c'est qu'Elton John ne voulait pas chanter avec toi !" ironise-t-elle dans son tweet.

En effet c'est dans une carrière de commentateur sportif que s'est reconverti Georges-Alain. Pour autant, le chanteur n'a pas mis la musique de côté puisqu'il travaille sur un projet d'album en studio, "un mélange de jazz, blues et groove". L'artiste ne souhaite cependant pas commercialiser son album. "Il sera disponible gratuitement. Je n'aime pas le côté business de la musique", a-t-il déclaré.