EXCLU RTL - Isabelle Adjani se confie sur son retour à la chanson : "Se faire 'Daft Punker', c'est pas mal !"

C'est le retour d'une actrice culte au rayon "chanson". Quarante ans après Pull marine, créé avec Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani redevient chanteuse. Son deuxième album est prévu pour la fin d'année. En guise de préambule, l'artiste dévoile, vendredi 7 juillet, le titre Les courants d'air, en duo avec Gaëtan Roussel.

L'aboutissement d'un travail de 17 ans. Un disque réalisé avec Pascal Obispo et au casting royal : Étienne Daho, Christophe ou encore Benjamin Biolay figurent au générique. Cet album est-il la plus longue aventure professionnelle de sa vie ? "C'est surtout une aventure faite dans l'insouciance du temps qui passe [...] et dans la liberté de faire comme ça, sans contrat. Juste par désir de venir dans un studio, d'enregistrer et de se laisser aller dans la musique", explique-t-elle.

"C'est long et complexe de faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'existant", poursuit-elle. "Car c'était ça la vocation du projet". Cette collaboration avec Pascal Obispo était avant tout une invitation à venir chanter : "Quand tu as trop de mélancolie, viens chanter au lieu de pleurer."

"Se faire 'Daft Punker', c'est pas mal !"

Pourtant, Isabelle Adjani ne se considère pas du tout comme une chanteuse : "Je suis une actrice qui chante ! Je tiens à ce statut-là. Je me place très loin de ceux que j'aime écouter." Un album à travers lequel la comédienne fait passer des messages, notamment dans le premier titre, Les courants d'air.

"Pour moi dans la chanson, on peut trouver une métaphore climatique. [Les jeunes] vont devoir apprendre à vivre dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés malgré nous." Choix artistique de Pascal Obispo, la voix de la chanteuse est ici "vocodée" : "Au départ je m'interrogeais et puis finalement se faire 'Daft Punker", c'est pas mal !"

