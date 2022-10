INVITÉ RTL - "Je rêvais de jouer avec Isabelle Adjani", confie Pierre Niney

Pierre Niney est à l'affiche de Mascarade, un film de Nicolas Bedos sorti ce mercredi 26 octobre au cinéma. Mais le comédien est accompagné par un casting cinq étoile dans ce long métrage présenté à Cannes et qui mêle comédie et drame. En effet, outre François Cluzet et Emmanuelle Devos, on retrouve Charles Berling, Marina Vacth et Isabelle Adjani.

Invité de RTL ce mercredi, Pierre Niney a livré d'ailleurs une anecdote concernant l'actrice césarisée à 5 reprises. "J'avais eu le bonheur de recevoir un message vocal d'Isabelle Adjani après Un homme idéal, elle avait aimé le film. Je ne vous cache pas que le message est sur un disque dur chez moi", confie-t-il. "J'ai halluciné, c'était dingue pour moi", ajoute Pierre Niney. Et après un projet qui n'avait pas vu le jour, voilà l'acteur enfin à l'écran avec l'une des comédiennes qu'il estime le plus. "Je rêvais de jouer avec Isabelle Adjani un jour dans ma vie", assure-t-il ainsi.

"On partage pas mal de références. Autour du théâtre évidemment, on est passés par la Comédie française tous les deux, et Isabelle est très vanneuse", raconte Pierre Niney. Ce dernier explique d'ailleurs en avoir eu plein les yeux avec les comédiens qu'il a côtoyés sur Mascarade : "Me retrouver avec Cluzet et Adjani dans la même pièce, c'était incroyable".

