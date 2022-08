Mort de Daniel Lévi : Pascal Obispo, Kamel Ouali, Lara Fabian... Les hommages émouvants se multiplient

Le monde de la musique est en deuil : Daniel Lévi s'est éteint samedi 6 août à l'âge de 60 ans, après avoir perdu son combat contre un cancer du côlon, une maladie dont il avait publiquement parlé en 2019. Depuis l'annonce de sa mort, faite sur Instagram par son épouse, Sandrine Aboukrat, les hommages sur les réseaux sociaux se multiplient.

À commencer par ceux qui ont participé avec lui à la comédie musicale Les Dix Commandements dont la chanson L'Envie d'aimer est devenue un titre culte. "Un homme, une voix, un frère, notre frère est parti. (...) J'ai beau chercher les mots, je n'en trouve pas d'assez beaux. C'était grand, c'était bien, c'était nous", a ainsi écrit Pascal Obispo sur sa page Instagram.

"Dévastée" par cette disparition, la chanteuse Ginie Line, qui interprétait Nefertari, a rendu hommage à "mon Dani, mon ami, mon Moïse, un des plus grands chanteurs" dans une story, sur le même réseau social. "Je t’ai aimé je t’aime. Et je t’aimerai", a sobrement réagi le metteur en scène de la comédie musicale, Élie Chouraqui. "Ta voix résonnera à jamais dans chacun de nos cœurs", a écrit le chorégraphe Kamel Ouali, pour qui Daniel Lévi a "marqué plus qu’une génération".

Cyril Féraud a quant à lui fait part de son "immense tristesse" sur Twitter. "Ta générosité et ta bienveillance resteront à jamais gravées dans mon coeur", a ajouté l'animateur de France 3 qui avait partagé un duo avec l'artiste l'an dernier dans l'émission La boîte à secrets. "Des prières pour Daniel Lévi, simple, talentueux, qu'il repose en paix", a de son côté commenté un autre présentateur vedette, Jean-Pierre Foucault.

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a salué sur Twitter "une voix, singulière, puissante. Des combats aussi : climat, soignants, lutte contre le racisme, soutien au Liban, il n’hésitait jamais à s’engager pour que le monde devienne un peu meilleur". On peut également citer Lara Fabian, Géraldine Nakache, Cyril Hanouna, Amel Bent, Julie Zenatti, Anggun, Nikos Aliagas... Tous ont rendu hommage à cet homme qu'ils aimaient tant.

Les obsèques de Daniel Lévi auront lieu ce dimanche 7 août à 14h30, au cimetière juif Saint-Pierre de Marseille.

