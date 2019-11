Eurovision Junior 2019 : pourquoi la Française Carla a toute ses chances

publié le 23/11/2019 à 09:30

Cette année c'est Carla qui va porter les couleurs de la France jusqu'en Pologne pour le Concours de l'Eurovision Junior. L'an passé c'est la jeune Angelina qui avait réussi l’exploit de se classer deuxième du classement général. Cette année, la Française est l'une des favorites du concours destiné aux chanteurs âgés de 9 à 14 ans.

L'un des meilleurs outils pour repérer la popularité des candidats, les uns par rapport aux autres, est de constater la popularité de leurs chansons sur Internet. Il faut dire que la moitié des points attribués proviendront directement du vote en ligne du public. Vous pourrez voter pour 3, 4 ou 5 chanteurs différents, y compris pour Carla même si vous habitez en France. Une différence de taille avec l'anti-patriotisme qui régule le concours de l'Eurovision pour les adultes.

Pour cette année 2019, trois jeunes chanteuses se détachent assez nettement sur YouTube et les réseaux sociaux. Il s'agit des représentantes de la Pologne, de l'Espagne et de la France. La première est la grande favorite et elle se produira à domicile, un avantage de taille. Il s'agit de Viki Gabor et de sa chanson Superhero. Un titre actuel qui vient puiser très fortement dans le style d'artiste comme Dua Lipa. Un message très "Eurovision Junior" est distillé tout au long du refrain : "Nous sommes les super-héros du monde". Avec 4,1 millions de vues sur YouTube, elle trône tout en haut du classement des parieurs.

> Viki Gabor - Superhero - Poland 🇵🇱 - Official Music Video - Junior Eurovision 2019

L'autre grande favorite est la petite Espagnole qui impressionne par sa puissance vocale et sa grande maîtrise quasi-lyrique. Melani Garcia, chante Marte et elle n'a rien à envier à la diva du Cinquième Élément avec ses notes surpuissantes et particulièrement aiguës qu'elle vient placer à la toute fin de sa chanson.

Sa chanson a, elle aussi, un message politique forte bien que peu original et sans doute convenu : l'écologie. On peut voir la jeune fille se lamenter des plages et des mers recouvertes de plastique dans son clip par exemple qui a été vu près de 350.000 fois sur YouTube.

> Melani Garcia - Marte (Mars) - Spain 🇪🇸 - Official Music Video - Junior Eurovision 2019

Reste enfin notre petit Carla, vue dans The Voice Kids. Elle chante Bim Bam Toi, un titre qui mélange allègrement les rythmes jazz des années folles, les pas de charleston et les onomatopées de bande-dessinée. Ici, pas de message politique, le ton est léger et le texte évoque le thème universel de l'amour naissant. Un vent de fraîcheur. Cette chanson rappellera aux amoureux de la chanson française un certain Comic Strip de Serge Gainsbourg. Brigitte Bardot ou Madeline Bell (selon les versions) y chantaient "Shebam ! Pow ! blop ! Wiz !".



Cette chanson des années 60 a marqué son époque en s'inspirant de la BD alors triomphante. Une époque qui inspire la direction artistique du clip de la jeune fille vu près de 850.000 fois sur YouTube. La chanteuse apparaît dans un monde ultra-coloré et porte même une tenue qui évoque la fameuse robe Mondrian d'Yves Saint Laurent. Tous les noms du génie français de l'époque semblent convoqués...

> Carla - Bim Bam Toi - France 🇫🇷 - Official Music Video - Junior Eurovision 2019

Deux autres pays sont à surveiller de près pour la grande finale Karina Ignatyan et son Colours Of Your Dream pour l'Arménie et le duo russe Tatyana Mezhentseva et Denberel Oorzhak avec A Time For Us.



La grande finale de l'Eurovision junior aura lieu à Gliwice-Silesia en Pologne, le dimanche 24 novembre. Une finale diffusée sur France 2 dès 16h.