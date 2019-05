publié le 18/05/2019 à 23:48

Toute sa vie, elle a dû se battre pour sa passion : la danse. Alors lorsque Lizzy Howell, une américaine de 16 ans, s'est présentée au monde entier au côté de Bilal Hassani lors du concours de l'Eurovision organisé, elle n'a pu retenir ses larmes.



"Ce qui m’a parlé, c’est que Lizzy n’a pas le physique accepté par la société pour être danseuse… Elle n’a pas écouté ça, elle s’est battue et elle danse, et je me suis reconnu dans cette histoire", avait expliqué le représentant de la France. La jeune femme a en effet subi de nombreuses critiques et moqueries liées à son poids.

Accompagnés de Lin Ching Lang, une Taïwanaise de 32 ans atteinte de surdité. Ils ont tous les trois livrés une prestation très forte et un message : celui de la lutte contre les discriminations. Suffisant pour séduire le jury professionnel et le public et ainsi remporter la 64e édition du concours ?