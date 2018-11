publié le 26/11/2018 à 10:05

Elle n'a pas démérité lors du concours. La jeune Angelina, représentante du drapeau tricolore lors de cette édition 2018 de l'Eurovision Junior, dimanche 25 novembre, a propulsé la France en deuxième position du classement.



La collégienne de 12 ans a réussi à séduire les membres du jury et les spectateurs avec sa chanson Jamais sans toi puisqu’elle a récolté 203 points lors des votes (elle s'est classé 2ème des votes du public et 6ème des votes du jury).

C'est avec un décor très travaillé et une chorégraphie maîtrisée de bout en bout que la gagnante de The Voice Kids saison 4 (2017) s'est présentée sur la scène. Mais c’est Roksana Wegiel, la candidate polonaise qui s’est imposée avec sa chanson Anyone I Want To Be qui a récolté 215 points.

Juste derrière, se classe l'Australienne Jael qui a cumulé 201 points pour son interprétation de Champion. Cela faisait quatorze ans que la France n'avait pas participé au concours. La version adulte se tiendra quant à elle en mai 2019, à Tel-Aviv.