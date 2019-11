publié le 22/11/2019 à 08:00

Si nous sommes encore loin du concours Eurovision de la chanson qui se tiendra du 12 au 16 mai 2020 à Rotterdam aux Pays-Bas, le show des enfants lui n'est qu'à quelques jours. Ce dimanche 24 novembre 2019 se tiendra la version junior de l'Eurovision depuis la Pologne, pays de la précédente gagnante, la petite Roksana Węgiel qui a surpassé la Française Angélina avec Anyone I Want to Be.

Le concours est réservé aux moins de 14 ans et dispose de règles différentes pour le vote. L'une des grandes spécificités pour l'Eurovision est que le vote fonctionne pendant une fenêtre de temps réduite et qu'il est impossible de voter pour le candidat de son pays. Pour les enfants, le vote se fait par Internet sur plusieurs jours et il sera possible pour les petits Français de voter pour la candidate de notre pays : Carla, 14 ans, et sa chanson Bim Bam Toi.

Pour voter pour cette dernière par exemple, finaliste de The Voice Kids et originaire de la Côte d’Azur, il faudra se rendre sur junioreurovision.tv et regarder un résumé des répétitions avant de faire son choix. Vous pourrez voter pour 3, 4 ou 5 artistes. Le scrutin sera ouvert à partir de vendredi, 20 heures. Les résultats finaux seront connus à l'issue de la finale sur France 2, dimanche entre 16h et 19h. Ils dépendront du vote du public et des votes des jurys nationaux composés de professionnels de la musique et d'enfants.

