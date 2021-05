Eurovision 2021 : qui sont les gagnants, les Italiens du groupe Måneskin ?

Måneskin from Italy wins the Eurovision Song Contest 2021!

Leur rage et leur énergie a finalement séduit le public européen en manque de concerts. Les jurys nationaux qui distribuaient les fameux "12 points" ont préféré les deux chansons francophones de la Suisse et de la France qui faisaient la place belle au texte et à la voix, la puissance de la prestation de Måneskin a eu la préférence du public.

L'Italie, qui caracolait en tête des favoris, a remporté le concours musical Eurovision 2021, devant la France, grâce à la performance puissante de ces rockeurs. Måneskin sont quatre : une fille et trois garçons, nés avec le siècle et biberonnés aux rifs saturés du rock. Le groupe italien qui professe de faire du neuf avec du vieux, caracolait en tête des pronostics, suivi par la représentante française. Måneskin (un terme peu italien mais très européen puisqu'il signifie "clair de lune" en danois) est composé de Damiano David au chant, de Victoria De Angelis à la basse, Thomas Raggi à la guitare et Ethan Torchio à la batterie.

Cheveux longs, looks soignés, regards déterminés, ils ont mis le feu à la grande scène de Rotterdam en créant une vraie symbiose avec le public présent. Ils se sont faits connaître en 2017 en se classant en seconde position de la version italienne d'X Factor. Leur premier album Il ballo della vita, est sorti en 2019.

> La PRIMA AUDIZIONE dei MÅNESKIN a X FACTOR ITALIA

En 2021, ils ont remporté la 71e édition du festival de Sanremo avec la chanson Zitti e buoni ("Taisez-vous et soyez sages" en français). Une chanson légèrement modifiée pour adoucir certaines expressions grossières entre la version originale présentée à San Remo et celle que l'Europe a découvert ce 22 mai 2021. L'esprit contestataire et destroy était, lui, toujours bien présent. San Remo est le passage obligatoire de l'autre côté des Alpes pour concourir au prestigieux concours européen. Avec 524 points, ils ont coiffé au poteau Barbara Pravi et Gjon's Tears, le Suisse avec son titre Tout l'Univers.

> Måneskin - ZITTI E BUONI (Official Video - Sanremo 2021)