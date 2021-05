publié le 21/05/2021 à 06:30

Plaçons-nous dans le rôle qui sera certainement le nôtre samedi 22 mai au soir lors de la grande finale de l'Eurovision : celui de jury. Comme vous le savez, les Européens sont invités à voter pour leurs prestations préférées pendant ce gigantesque concours musical. Des votes qui viendront s'ajouter aux jugements implacables de juges professionnels. Mais une règle reste gravée dans le marbre : un pays ne peut pas voter pour son propre candidat. Cette restriction permet de limiter les injustices et les élans patriotiques de certains fans.

Donc, puisque vous ne pourrez probablement pas voter pour notre Barbara Pravi nationale et son titre Voilà, vous allez devoir trouver un nouveau poulain pour lequel voter. Si Barbara Pravi est régulièrement citée parmi les grands favoris de cette édition marquée par la fin (croisons les doigts) de la pandémie, elle n'est pas la seule.

L'Italie avec le groupe Måneskin et la chanson Zitti e buoni fait régulièrement la course en tête des paris. Même chose pour deux titres qui vont une belle place à la langue française : le titre Je me casse de Malte défendue par la chanteuse Destiny et Tout l'Univers de Gjon's Tears du côté de nos voisins suisses.

Faut-il chanter (un peu) français pour avoir de bons scores cette année ? La tendance semble claire. D'autres chansons comme Shum de l'Ukraine, 10 Years de du très populaire groupe islandais Daði & Gagnamagnið ou encore les titres bulgare, lituanien ou chypriote comptent parmi les favoris.

Si la prestation finale en direct (sauf pour l'Islande) est la seule qui comptera vraiment voici une playlist de toutes ces autres chansons que vous n'avez peut-être pas encore bien écoutées. À qui iront vos "12 points" personnels ?

> Måneskin - Zitti E Buoni - Italy 🇮🇹 - Official Music Video - Eurovision 2021 Date : 20/05/2021