publié le 20/05/2021 à 15:43

Le groupe qui représente l'Islande à l'Eurovision, l'un des favoris de l'édition 2021, ne participera pas en direct à la demi-finale de jeudi ni à la finale samedi à Rotterdam, l'un de ses membres ayant été testé positif mercredi 19 mai à la Covid-19. Le groupe Dadi og Gagnamagnid devra compter sur un enregistrement de leur chanson 10 years effectué lors d'une précédente répétition pour concourir.

Cette annonce représente un choc de plus pour les organisateurs du concours international de la chanson qui a été annulé en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19 et qui a lieu cette année à Rotterdam en respectant des règles sanitaires strictes imposées par le gouvernement néerlandais. "Nous avons été extrêmement prudents pendant tout le voyage, c'est donc une énorme surprise, a confié dans un tweet le chanteur du groupe Dadi. Nous sommes très contents de notre prestation et super excités que vous puissiez tous la voir", a-t-il ajouté.

> Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – 10 Years (Official Video)

Le groupe n'a pas voulu abandonner son membre malade pour se présenter devant le public et a joué la carte de la solidarité. "Dadi og Gagnamagnid a pris la décision difficile de se retirer des spectacles en direct du concours de la chanson de l'Eurovision cette année, car ils ne veulent se produire (sur scène) qu'ensemble en tant que groupe", ont fait savoir les organisateurs dans un communiqué.

La délégation islandaise, à l'isolement depuis le test positif de dimanche, restera en quarantaine, a indiqué l'Union européenne de radiotélévision. Un membre de la délégation polonaise a également été testé positif dimanche. Les équipes de Roumanie et de Malte, qui logeaient dans le même hôtel que celles d'Islande et de Pologne, n'ont pas participé, par mesure de précaution, à la cérémonie d'ouverture dimanche.