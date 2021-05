publié le 22/05/2021 à 20:52

Si remporter le prix Marcel Bezençon n'est pas une garantie de remporter de micro de cristal de l'Eurovision, cette récompense ne peut pas faire de mal... Quelques heures avant les ultimes prestations en direct, il est traditionnel que d'autres prix secondaires soient remis aux candidats de l'Eurovision.

Voilà, la chanson française de Barbara Pravi a remporté le prix Marcel Bezençon de la meilleure chanson. Une accolade qui résulte du seul vote des journalistes accrédités. Barbara Pravi a aussi décroché le prix de la meilleure performance artistique pour sa scénographie minimaliste et sobre qui espère amener un sentiment d'intimité sur la gigantesque scène de Rotterdam. L'un des concurrents les plus sérieux de la France, le Suisse Gjon’s Tears qui mise aussi sur la voix et l'émotion a remporté le prix de la composition.

Le prix Marcel Bezençon porte parfois bonheur aux candidats. En 2019, c'est Arcade de Duncan Laurence, le grand gagnant, qui avait été récompensé. Mais si les journalistes ont souvent du flair (5 bonnes prédictions sur ces 18 derniers concours et de nombreux lauréats dans le Top 3), ils peuvent aussi se tromper lourdement : Mercy du duo français Madame Monsieur avait été récompensé en 2018. Ils ont fini à la 13e place...