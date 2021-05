Stefania - Last Dance - LIVE - Greece 🇬🇷 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

publié le 22/05/2021 à 22:37

L'Eurovision est un concours de chansons mais c'est aussi un festival de looks et d'effets scéniques plus ou moins audacieux. Le concours européen a la réputation d'être le lieu du kitsch et, il faut reconnaître que certains candidats ne peuvent pas s'empêcher de faire plus ou moins n'importe quoi en s'éloignant des standards du milieu... ou de l'époque.

Les téléspectateurs ont eu droit à une tenue gigantesque pour la chanteuse russe, à une main dansante pour l'Allemagne et la Grèce s'est essayée à des incrustations sur fond vert. L'objectif était de rendre invisible les danseurs et de donner l'illusion que la chanteuse Stefania lévitait au milieu d'une ville fluo, parfois portée par des vêtements volants...

Le problème était que la réalisation était clairement au niveau d'un film de science-fiction à petit budget de 1992. Cheap, peu élégant, daté, incompréhensible... Le visuel créé est rapidement devenu un handicap pour cette chanson qui avait pourtant de vraies qualités. Une scénographie à la hauteur du clip déjà vieillot de la chanteuse... Là où les candidats de l'Eurovision font souvent preuve d'autodérision, la Grèce était clairement dans l'équipe "premier degré" rendant cette réalisation particulièrement gênante (mais peut-être bientôt culte).

Cette année la Grèce ils se sont cru dans Just dance mdrrr #Eurovision pic.twitter.com/vlQ5DFMbhP — • 𝓑𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 | VOTE #20 💙🤍❤️ (@myHistoRIH) May 22, 2021

Depuis la salle, ça donne ça la performance de la Grèce 😂😂😂 C'est autre chose on va dire ! #GRE #Eurovision pic.twitter.com/yt033IiiA4 — Julien Gonçalves (@JulienBobbyG) May 22, 2021

Moi face au fond vert mal géré de la Grece 😭 #Eurovision pic.twitter.com/GxkMwwTsz6 — Benjamin ✨ (@benjymrt) May 22, 2021