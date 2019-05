publié le 15/05/2019 à 12:56

Tous les pays européens (et l'Australie qui bénéficie de son statut d'invité depuis plusieurs années désormais) ne peuvent pas participer à la grande finale de l'Eurovision. Seuls les pays fondateurs du concours, comme la France, ont une place garantie chaque année. Les autres pays et leurs artistes doivent passer à la moulinette des sélections via deux demie-finales.



Pour la première demi-finale diffusée sur France 4 le 14 mai 2019, l'Eurovision n'offrait que dix places de finalistes. Il fallait donc tout donner sur la grande scène de Tel-Aviv (Israël) pour séduire le public et les jurys. 17 pays étaient en concurrence pour remporter une place de choix lors de la finale de l'Eurovision.

Peut-être que le ou la future-e gagnant-e de l'Eurovision se cache parmi eux. Les résultats seront connus à l'issue de la grande finale qui sera diffusée ce samedi 18 mai 2019.

Les pays qualifiés

> Greece - LIVE - Katerine Duska - Better Love - First Semi-Final - Eurovision 2019 Date : 15/05/2019

Les dix gagnants de la soirée étaient : la Grèce, la Biélorussie, la Serbie, Chypre, l'Islande, Saint-Marin, la Slovénie, l'Estonie, la République Tchèque et enfin l'Australie. Ne soyez pas surpris de voir l'Australie dans la compétition européenne. Il n'aura échappé à personne que ce pays est loin du continent européen.



Mais l'Australie est un pays qui apprécie énormément le concours de chant. La chaîne australienne SBS diffuse l'Eurovision depuis 1983 et est considérée comme un membre partenaire de l'Union Européenne de Radio-Télévision. À ce titre, elle peut, comme la quarantaine de membres de cet ensemble, être admis à concourir. C'est Kate Miller-Heidke et ses talents de fée voltigeuse qui portera haut les couleurs australiennes.



Parmi les gagnants de la soirée, on comptait Tamta qui représente Chypre, médaille d'argent en 2018. Il y avait aussi le duo planant slovène Zala Kralj & Gašper Šantl, en direct d'une autre galaxie. Ils semblaient avoir emprunté le style de nos Madame Monsieur nationaux : tenue monochrome et raie sévère. Sourires ultra-bright et peau parfaite pour les jeunes Tchèques du groupe pop Lake Malawi.



Zena offrait une touche sexy avec un morceau frénétique et des notes très hautes (et pas toujours plaisantes à entendre). Nevena Božovic était la chanteuse à voix de la soirée avec une prestation vocale tout en puissance. Les amateurs de BDSM apprécieront la prestation islandaise. Ceux qui aimaient les orages de Highlander se feront plaisir avec Victor Crone pour l'Estonie. Katerine Duska (Grèce) et sa voix singulière (et très nasale) a probablement gagné le prix de la scénographie la plus cryptique avec ses escrimeurs et son ballon géant.



Et honnêtement, nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment la prestation de Serhat pour Saint-Marin n'a pas été la première à être éliminée.

Les pays éliminés

> Portugal - LIVE - Conan Osiris - Telemóveis - First Semi-Final - Eurovision 2019 Date : 15/05/2019

Du côté des malchanceux nous comptons : le Portugal, la Finlande, la Pologne, la Hongrie, le Monténégro, la Belgique et la Géorgie. Le public n'a pas été emballé par le groupe du Monténégro D Mol et ses écharpes en passementerie, la collaboration entre Sebastian Rejman et Darude, l'invocation démoniaque des quatre Polonaises de Tulia ou encore le Hongrois Joci Papai, 6e de la finale en 2017, qui n'a pas passé les qualifications cette année avec Az en apam.



Si vous avez envie de vous faire une petite séance de rattrapage, l'Eurovision a compilé pour vos beaux yeux un résumé de la soirée. La prestation flamboyante de la gagnante de l'an passé, Netta, et son tube Toy, vous mettra très certainement d'humeur pour profiter pleinement de cette semaine 100% Eurovision.

> Highlights of the first Semi-Final - Eurovision 2019