États-Unis : le rappeur Mo3 tué par balles à 28 ans à Dallas

Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 12/11/2020 à 11:15

Le rappeur Mo3, de son vrai nom Melvin Noble, est décédé le 11 novembre dernier dans une fusillade. Il avait 28 ans. Le média américain TMZ rapporte l'information en précisant qu'il a été tué par balles à Dallas (Texas) "avant midi", sur l'autoroute i-35. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

Selon les sources de TMZ, "le tireur est sorti de son véhicule et s'est approché de celui de Mo3". Le rappeur a donc quitté précipitamment sa voiture et s'est mis à courir, "pourchassé par le tireur qui a tiré plusieurs fois et l'a touché à l'arrière de la tête". Toujours selon une source qui s'est confié à TMZ, le tireur a aussi touché un "passager innocent" dans un véhicule qui a été transporté à l'hôpital. Mais ses jours ne sont pas en danger.

Mo3 était notamment connu pour Errybody (Remix) en collaboration avec un autre rappeur : Boosie Badazz.