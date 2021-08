Le lieu - Le 21 mai 2015, Eric Clapton est en représentation au Royal Albert Hall de Londres. Le guitariste britannique fête alors ses 70 ans. Dans une interview accordée au National Post, le pianiste Paul Carrack s’est confié sur ce show mythique : "Eric qui joue au Albert Hall… c’est la musique qui est mise à l’honneur. On a l'impression de jouer dans un petit club, quasiment. Surtout lorsqu'on joue dans ces gros auditoriums, qui ne sont pas conçus pour la musique. Le Albert Hall a cette atmosphère magnifique et intimiste."



L'anecdote - Avant l’enregistrement du concert du 21 mai, Eric Clapton a donné sept shows au Albert Hall, 50 ans après y avoir joué pour la première fois avec les Yardbirds. Ce concert est également sa 200ème performance sur scène, ainsi que sa dix-septième résidence dans cette salle londonienne : "C'est un endroit très confortable et familial pour moi", a-t-il d’ailleurs avoué. "J'ai parfois l’impression d’être chez moi."

La chanson - Dans la setlist de ce concert figurent certains des plus grands tubes de Clapton, comme Layla, I Shot the Sheriff, Tears in Heaven et Wonderful Tonight. Mais on peut retrouver lors de ce concert des morceaux joués avec ses anciens collaborateurs comme Cream, Derek & the Dominos, ainsi que des titres que Clapton a rendu célèbres au cours de sa longue carrière à jouer en solo. L’interprétation de son tube, Cocaine avec ses chœurs et ses nombreux solos de guitare, réveille d’ailleurs le Royal Albert Hall.