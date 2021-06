Paris : un projet de statue de Johnny Hallyday fait polémique auprès des écologistes

Avec 101 concerts donnés, Johnny Hallyday est l'artiste masculin qui s'est produit le plus grand nombre de fois à Bercy. En septembre prochain, l'esplanade Johnny Hallyday, devant Bercy, sera inaugurée par Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Un autre projet vise à rendre hommage au chanteur, celui d'une sculpture devant le palais omnisports, qui combinera la moto Harley-Davidson de Johnny et une guitare électrique.

Ce projet est loin de faire l'unanimité du côté de la mairie écologiste du XIIe arrondissement de Paris, concernée par cette installation. Comme le révèle le journal Le Monde, la moto n'est pas du goût d’Emmanuelle Pierre-Marie, seule maire écologiste de Paris. "Johnny Hallyday est un immense artiste, et je me réjouissais à l’idée qu’une œuvre représente ce grand chanteur. Là, je suis dubitative", dit-elle.

"Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley-Davidson, qui symbolise tout autre chose", poursuit l'élue, qui dit appréhender "les hommages pétaradants que ce monument risque de susciter".