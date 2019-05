Elton John: "Tout le monde est d'une certaine façon bisexuel"

publié le 25/05/2019 à 13:30

Elton John est un survivant...Mille fois il aurait du mourir. De tristesse quand il était enfant. Des excès et des ravages d'une epoque quand il parvint à lâge adulte. Arrivé aux portes de l'obscurité, il décida pourtant de rester debout...Elton John s'aperçut alors que la vie était belle et qu'une légende ne s'écrit pas forcément au passé.



Reginald Kenneth Dwight est né le 25 mars 1947 au premier étage d'une maison sans charme de la grande banlieue de Londres. Le 44 Pinner Hill Road, caché par une haie de tuyas. Un père, Stanley, lieutenant de la Royal Air Force qui a fait la guerre et aime jouer de la trompette. Absent et taciturne, sans un regard pour ce fils unique qui porte des habits démodés et n'a pas le droit de jouer au foot avec ses camarades de classe. Garçon complexé par son physique de petit gros et sa vue basse. Devenu Elton John, il gardera toujours un goût amer de ces années grises, celle d'une enfance solitaire durant laquelle personne n'aurait imaginé la vie extraordinaire qui attendait le petit Reginald...