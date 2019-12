publié le 11/12/2019 à 14:27

"Et pour le Téléthon ?". Quand le présentateur Nagui pose la question à Aya Nakamura, ce vendredi 6 décembre, la chanteuse, sans doute stressée, commence par remercier ses fans avant de bafouiller : "Euh... Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche. Et stopper...", commence-t-elle avant de rire nerveusement. Si la séquence en a amusé certains sur les réseaux sociaux, d'autres n'ont pas hésité à la critiquer avec virulence.

Jusqu'à présent, l’artiste féminine la plus regardée en France sur YouTube en 2019 n'avait pas répondu à ses détracteurs. Ce mercredi 11 décembre, elle a décidé d'y remédier avec... un meme.

Sur Twitter, Aya Nakamura fait ainsi preuve d'autodérision et se moque gentiment de sa bourde sur le plateau du Téléthon 2019. Le Tweet fait déjà l'unanimité et a été "liké" plus de 40.000 fois en une heure seulement.

Et pour le téléthon ? Moi: https://t.co/Z1HuKdxJpf — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) 11 décembre 2019