publié le 21/05/2021 à 12:12

L'Eurovision 2021 a désormais tous ses candidats avant la grande finale du 22 mai à Rotterdam. Dans la soirée du 20 mai, la deuxième demi-finale, dit "la petite finale" a permis à 10 autres participants de gagner les précieux points pour briller sur la scène de samedi soir.

Les pays qui se sont qualifiés le jeudi 20 mai sont : Saint-Marin avec Senhit et Flo Rida, la Grèce avec Stefania, la Moldavie avec Natalia Gordenko, l'Islande représentée par Daði Freyr et la Serbie avec Hurricane. Enfin sont qualifiés le Portugal représenté par The Black Mamba, l'Albanie avec Anxhela Peristeri, la Bulgarie représentée par Victoria, la Finlande avec Blind Channel et la Suisse avec Gjon's Tears.

Les 10 premiers pays qualifiés étaient la Lituanie avec The Roop, la Russie avec Manizha, Chypre avec Elena Tsagrinou et l'Ukraine avec Go_A sont qualifiés. Il en est de même pour la Norvège (TIX), Israël (Eden Alene), l'Azerbaïdjan (Samira Efendi), Malte (Destiny) la Suède (Tusse) et la Belgique (Hooverphonic).

Depuis 2004, les pays qu'on appelle "les Big Five" sont qualifiés d'office, à savoir l'Italie, les Pays-Bas (qui diffuse et reçoit la compétition), la France avec Barbara Pravi, le Royaume-Uni et l'Espace.